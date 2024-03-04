Как сварить морковь в салат всего за пять минут: трюк от опытных кулинаров

Чтобы сварить морковь за пять минут, профессиональные повара советуют воспользоваться этим интересным методом. Прежде всего, нужно должным образом подготовить ее. Выбирайте только свежие и качественные овощи. Хорошо их промойте и снимите шкурку.

Видео дня

Если вы хотите приготовить салат из моркови, то нарежьте ее кольцами или кубиками. Сделайте это, пока овощ еще жесткий.

Главный прибор, который поможет вам сварить морковь за пять минут, это микроволновая печь. Положите нарезанный овощ в стеклянную посуду, подходящую для микроволновки. Долейте немного воды.

Также читайте: Три интересных лайфхака с обычной овощечисткой

Вода поможет вам побыстрее приготовить морковь и сохранить ее влажность, чтобы она не была сухой.

Затем поставьте посуду в микроволновку и включите ее на полную мощность на пять минут. Обратите внимание, что время приготовления может отличаться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи, поэтому следите за процессом.

Когда закончите не забудьте проверить морковь на готовность. Она должна быть мягкой, но не разваливаться. Такой овощ сохранит свой вкус и текстуру. А когда морковь остынет, вы можете добавить ее в салат и насладиться вкусным блюдом.

Напомним, ранее мы писали о главной ошибке в приготовлении борща, о которой мало кто знает.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!