Как уберечься от комаров в загородном доме: действенные советы

Если вы любите работать или отдыхать в загородных домах, то, наверное, знаете, как надоедливые комары могут испортить впечатление от теплых летних вечеров. Однако, невзирая на химические репелленты, существуют другие способы борьбы с этими назойливыми насекомыми. UAportal подготовил список советов, как защитись от надоедливых мушек.

Предотвращение размножения комаров

Чтобы предотвратить размножение комаров, необходимо принять определенные меры предосторожностей. Сначала следует убедиться, что на территории вашего дома сосуды с водой плотно закрыты. Любую воду, даже небольшую лужу, комары считают идеальным местом для размножения. Если сделать невозможным им доступ к источникам воды, букашек станет меньше.

Регулярно меняйте воду

Если на участке есть бассейны или самодельные ставки, очень важно еженедельно менять воду или добавлять специальные биологические препараты. Этим вы нарушаете цикл размножения личинок комаров, препятствуя росту их популяции.

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Поддержка опрятного ландшафта

Присматривайте за своим участком, чтобы уменьшить популяцию комаров. Следите, чтобы у вашего дома не было высокой травы или кустарников, поскольку они являются укрытием для комаров. Поддерживая аккуратный газон и подстригая растительность, вы сможете уменьшить количество мест, в которых они прячутся, и снизить вероятность встречи с ними.

Естественные репелленты

Некоторые растения имеют естественные свойства, которые отпугивают комаров. Посадите в своем цветнике, например, лаванду, календулу и базилик. Эти цветы не только повысят эстетическую привлекательность вашего сада, но и помогут в борьбе с комарами: резкий аромат этих растений отпугивает насекомых.

Защита тела

Если комары все-таки могут приблизиться к вам, очень важно защитить свое тело. Действенным методом в борьбе является применение натурального камфарного масла, которое эффективно отпугивает насекомых. Небольшое количество камфарного масла надо наносить на открытые участки кожи.

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