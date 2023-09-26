Как убрать неприятный запах в холодильнике: полезные лайфхаки

В современном быстротечном мире люди постоянно ищут способы упростить жизнь и сделать задачи более достижимыми. UAportal подготовил полезные лайфхаки, которые помогут избавиться от неприятного запаха в холодильнике, обеспечить свежесть и приятный аромат.

Пищевая сода и уксус

Необходимо извлечь из холодильника все продукты и выключить его из розетки. Паста производится, смешав равные части пищевой соды и уксуса. Пасту необходимо нанести на внутренние поверхности, включая полки и ящики, и оставить на 15 минут, чтобы она поглотила неприятные запахи.

Протереть поверхности влажной тряпкой или губкой, затем тщательно промыть и высушить холодильник, прежде чем включать его обратно и класть продукты.

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Активированный уголь

Активированный уголь известен своими свойствами поглощать и нейтрализовать запахи.

Уголь необходимо положить в миску или контейнер и поставить емкость в холодильник. Оставить его там на несколько дней, чтобы оно поглотило запахи и регулярно заменять его для оптимальной эффективности.

Используйте кофейную гущу

Вместо того чтобы выбрасывать использованную кофейную гущу, следует положить ее в миску или контейнер и оставить в холодильнике на несколько дней, а затем заменить свежей гущей. Она поглощает и нейтрализует неприятные запахи.

Этот метод не только устраняет неприятные запахи, но оставляет приятный кофейный аромат в холодильнике.

Напомним, мы рассказывали, как сделать холодильник из бардачка авто. Кроме того, мы объяснили, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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