Как убрать неприятный запах в холодильнике: полезные лайфхаки
В современном быстротечном мире люди постоянно ищут способы упростить жизнь и сделать задачи более достижимыми. UAportal подготовил полезные лайфхаки, которые помогут избавиться от неприятного запаха в холодильнике, обеспечить свежесть и приятный аромат.
Пищевая сода и уксус
Необходимо извлечь из холодильника все продукты и выключить его из розетки. Паста производится, смешав равные части пищевой соды и уксуса. Пасту необходимо нанести на внутренние поверхности, включая полки и ящики, и оставить на 15 минут, чтобы она поглотила неприятные запахи.
Протереть поверхности влажной тряпкой или губкой, затем тщательно промыть и высушить холодильник, прежде чем включать его обратно и класть продукты.
Читайте также: Зачем класть туалетную бумагу и губку в холодильник: совет от хозяек
Активированный уголь
Активированный уголь известен своими свойствами поглощать и нейтрализовать запахи.
Уголь необходимо положить в миску или контейнер и поставить емкость в холодильник. Оставить его там на несколько дней, чтобы оно поглотило запахи и регулярно заменять его для оптимальной эффективности.
Используйте кофейную гущу
Вместо того чтобы выбрасывать использованную кофейную гущу, следует положить ее в миску или контейнер и оставить в холодильнике на несколько дней, а затем заменить свежей гущей. Она поглощает и нейтрализует неприятные запахи.
Этот метод не только устраняет неприятные запахи, но оставляет приятный кофейный аромат в холодильнике.
Напомним, мы рассказывали, как сделать холодильник из бардачка авто. Кроме того, мы объяснили, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!