Как удалить занозу с помощью теплой воды и пищевой соды

Загнать занозу можно в самый неожиданный способ, даже просто проведя рукой по деревянному покрытию. Это больно, неприятно, но также опасно заражением. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут безопасно и без труда удалить занозу.

Совет 1

Используйте пинцет. Пинцетом можно ухватиться за занозу и аккуратно вытащить ее, не повредив кожу. Перед использованием обязательно простерилизуйте инструмент, погрузив на несколько минут в спирт или кипяток.

Совет 2

Приложите теплый компресс. Прикладывание теплого компресса к больному месту помогает смягчить кожу, чтобы легче было извлечь занозу, не причиняя сильной боли или дискомфорта. В качестве альтернативного решения можно также использовать горячую воду, смешанную с солью.

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Совет 3

Смочите руки в теплой воде. Погружение рук в теплую воду поможет разрыхлить кожу вокруг занозы, чтобы ее было легче удалить, не повредив кожу. Перед тем как попытаться вытащить занозу, убедитесь, что вы очистили пораженный участок от грязи или мусора.

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Совет 4

Используйте клейкую ленту. Наклеивание клейкой ленты на пораженный участок поможет приклеить деревянный фрагмент и легко вытащить его. Этот метод лучше всего работает в сочетании с другими методами, такими как предварительное замачивание рук в теплой воде.

Совет 5

Используйте пасту из пищевой соды. Паста из пищевой соды обычно используется для удаления щепок, потому что ее текстура создает трение о деревянные фрагменты. Это помогает вытащить их легче, чем другие домашние средства.

Чтобы сделать пасту из пищевой соды, смешайте две части пищевой соды с одной частью воды до образования густой пастообразной консистенции. Нанесите смесь непосредственно на рану, оставьте на 10 минут, а затем аккуратно снимите.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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