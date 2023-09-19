Как узнать, что вы вызываете раздражение у собеседника: три проверенных способа

Анализируя язык тела других людей, их тон голоса и время реакции можно легко узнать, не вызывают ли чьи-либо действия или просто присутствие раздражения. UAportal подготовил 3 совета, которые помогут узнать, на что следует обращать внимание при общении.

Обратите внимание на язык тела

Если ваш собеседник скрещивает руки, избегает зрительного контакта, демонстрирует напряженное выражение лица, часто прерывает вашу речь или отвечает короткими, отрывочными фразами, то это может быть признаком того, что человек раздражен вашим присутствием или поведением.

Прислушайтесь к тону голоса

Если вы заметили изменение тона, например, он стал более саркастическим или нетерпеливым, это может свидетельствовать о раздражении вашего собеседника. К тому же, если человек начинает говорить громче или более резким тоном, то это говорит о его недовольстве.

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Проследите по времени реагирования

Задержка ответа или полное игнорирование сообщений или звонков может свидетельствовать о том, что собеседник не удовлетворен вашим поведением.

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