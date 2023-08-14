Как вести себя на первом свидании: пять важных правил

Первое свидание – очень важный этап в романтических отношениях, от которого зависит будущая коммуникация двух людей. UAportal подготовил пять правил, которые следует соблюдать на первой встрече, чтобы обязательно продолжить приятное общение.

Будьте хорошим слушателем

Проявляйте неподдельный интерес к историям, мыслям и опыту другого человека. Не прерывайте опыт собеседника и не доминируйте в разговоре. Активное слушание демонстрирует уважение и производит о вас положительное впечатление.

Избегайте противоречивых тем

Хотя важно вести содержательные разговоры, но на первом свидании лучше избегать противоречивых тем. В частности, речь идет о политике, религии или других, что может привести к перепалкам. Сосредоточьтесь на легких и приятных моментах, чтобы поддержать комфортную атмосферу.

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Будьте честны и подлинны

Без честности невозможно выстроить доверие. Важно быть собой и не притворяться другим. Следовательно, вы будете воспринимать друг друга без масок, что позволит оценить взаимную симпатию.

Уважайте личные границы

Обращайте внимание на язык жестов и сигналы другого человека. Избегайте вторжения в личное пространство или создания дискомфорта. Всегда спрашивайте согласия, прежде чем инициировать любой физический контакт.

Помните о телефонном этикете

Держите свой гаджет в беззвучном или виброрежиме. Избегайте постоянных проверок сообщений. Уделите собеседнику все внимание, показывая свою заинтересованность.

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