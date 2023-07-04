Как восстановить белизну носков без лишних затрат

Сохранение свежести и чистоты одежды светлых тонов может быть довольно сложной задачей, особенно когда речь идет о белых носках. Кажется, что одного использования достаточно, чтобы они выглядели тусклыми и изношенными. UAportal подготовил несколько эффективных советов, которые помогут справиться с этой распространенной проблемой.

Одно из удивительных решений для оживления ваших белых носков заключается в использовании простой таблетки для посудомоечной машины. Растворив таблетку для мытья посуды в теплой воде и замочив грязные носки минимум на 30 минут (регулируя время в зависимости от степени загрязнения), вы сможете стать свидетелем удивительного преображения. После замачивания бросьте носки в стиральную машину или постирайте их вручную.

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Если вы имеете дело с более стойкими загрязнениями, на помощь может прийти отбеливатель, хотя он требует немного больше времени и осторожности. Разведите отбеливатель в воде и оставьте носки замачиваться примерно на 5-6 часов.

Затем постирайте их как обычно. Очень важно внимательно прочитать и следовать инструкциям на этикетке перед использованием отбеливателя.

Помните, что этот способ подходит только для белого белья, поскольку цветные вещи могут быть необратимо повреждены такими агрессивными чистящими средствами.

Еще один бесценный союзник в борьбе с грязью и запахами это уксус. Смешав чайную ложку уксуса с одним литром теплой воды и оставив носки замачиваться в этом растворе примерно на 30 минут, вы сможете эффективно бороться с пятнами и неприятными запахами. После замачивания просто постирайте носки в стиральной машине.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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