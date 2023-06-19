Как выбирать хорошее мясо: обратите внимание на цвет и запах

Выбор между мясом на рынке и в магазине может быть сложной задачей, но это не обязательно так. UAportal подготовил список практических советов, которые помогут принять лучшее решение при покупке мяса.

Ищите правильный цвет

При покупке мяса цвет является важным фактором, который необходимо учитывать. Свежее мясо должно иметь розовый цвет, что указывает на его хорошее качество. Однако если мясо коричневое или серое, это признак того, что оно не свежее и может быть небезопасным для употребления.

Также обратите внимание на мраморность – жир, распределенный внутри мяса. Мясо с большим количеством мраморности будет более нежным и ароматным.

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Проверьте текстуру

Текстура мяса – еще один важный фактор, на который следует обратить внимание. Следует искать мясо упругое, не слишком мягкое и не кашеобразное. Мягкое мясо может быть признаком того, что оно слишком долго пролежало на полке или было разморожено и повторно заморожено, что может повлиять на его качество.

Понюхайте мясо

При покупке мяса всегда следует доверять своему носу. Свежее мясо должно иметь чистый, слегка сладковатый запах. Если мясо имеет кислый или похожий на аммиак аромат, это может быть признаком того, что оно испорчено и не подлежит употреблению.

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