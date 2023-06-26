Как выбрать идеальное летнее платье

С каждым новым сезоном женщины с нетерпением ждут возможности обновить свой гардероб модными платьями. Выбор идеальной летней одежды может стать непростой задачей. UAportal подготовил несколько полезных советов, чтобы сделать этот процесс более легким и приятным.

Учитывайте форму тела

При выборе летнего платья необходимо учитывать особенности фигуры. Если у вас маленький рост, выбирайте платья выше колена, чтобы ноги казались длиннее. Если вы фигуристая, выбирайте платья с выраженной линией талии, чтобы подчеркнуть изгибы. Если у вас фигура в форме яблока, выбирайте платья с ампирной талией, которые струятся от тела и привлекают внимание к декольте и лицу.

Выбирайте правильную ткань

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Выбор правильной ткани имеет решающее значение, когда речь идет о летних платьях. Легкие, дышащие ткани, такие как хлопок, лен и вискоза, идеально подходят для жарких летних дней, так как в них вам будет прохладно и комфортно. Избегайте тяжелых материалов, таких как шерсть, твид и бархат, так как в них вам будет жарко и некомфортно.

Экспериментируйте с цветами и принтами

Лето - идеальное время для экспериментов с цветами и принтами. Выбирайте яркие цвета и смелые принты, чтобы добавить веселья и игривости в ваш летний гардероб. Цветочные, тропические и геометрические принты также популярные варианты для летних платьев.