Как выбрать сочный и созревший арбуз: пять основных правил

Если вы частенько не можете выбрать спелый и вкусный арбуз, то не волнуйтесь. Компания Uaportal подготовила несколько советов, которые помогут вам приобрести идеальный фрукт.

Ищите желтое пятно

Этот участок, также известный как полевое пятно, является местом, на котором плод лежал на земле. Спелый арбуз будет иметь кремово-желтую или оранжево-желтую пометку. Если пятно зеленое или белое, это означает, что фрукт еще не полностью созрел.

Проверьте, не тусклая шкурка

Сверкающая или глянцевая кожура может свидетельствовать о том, что арбуз недозрелый. С другой стороны, тусклая свидетельствует о том, что он созрел и готов к употреблению.

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Постучайте и послушайте

Чтобы определить, спелый арбуз, постучите по нему и прислушивайтесь к глубокому, полому звуку. Он должен быть резонансным. Если же звучание глухое или плоское, то это может свидетельствовать о том, что арбуз еще не созрел.

Выбирайте тяжелый арбуз

Спелый арбуз будет плотным и тяжелым из-за высокого содержания воды.

Ищите однородную форму

Наконец, ищите арбуз с равномерной формой. Избегайте арбузов с неправильной формой или бугорками, поскольку они могут свидетельствовать о неравномерном созревании.

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