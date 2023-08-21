Как вырастить поздние помидоры: три шага для эффективного созревания плодов

Когда температура начинает снижаться, нередко можно увидеть несколько оставшихся на кустах зеленых помидоров. UaPortal подготовил советы, которые подскажут, что нужно сделать, чтобы вы насладились восхитительным вкусом полностью созревших помидоров.

Особенности созревания помидоров

Растения томатов обычно плодят с июня до первых заморозков. Однако, когда дни становятся короче, процесс созревания замедляется, что затрудняет процесс полного созревания развивающихся плодов осенью.

Чтобы помидоры имели самый лучший вкус, их следует оставить созревать на лозе, то есть оставить их на растении как можно дольше. Затем следует рассмотреть возможность сбора урожая для созревания в помещении.

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Как получить созревшие и вкусные помидоры

Сначала на грядке или в теплице нужно удалить все оставшиеся на растении цветы. Этот цвет не имеет шансов превратиться в плод, поэтому убрав его, можно перенаправить энергию растения на созревание уже имеющихся плодов. К началу осени растения томатов должны сформировать три-четыре плодных кисти. Чтобы обеспечить созревание всех этих плодов, нужно избавиться от верхушки каждого растения. Просто срежьте на главном стебле пару листьев над верхним пучком зеленых помидоров. Кроме того, удаление лишних листьев с растения обеспечит максимальное проникновение света, что будет способствовать лучшему процессу созревания. Как только температура начнет снижаться, пора собирать помидоры и заносить их в помещение. Чтобы ускорить созревание, храните их в коробке или бумажном пакете вместе со спелым бананом. Эти фрукты выделяют этилен, газ, связанный с созреванием фруктов, который может помочь ускорить созревание помидоров.

Ранее UaPortal рассказал о растениях, которые нужно обрезать сейчас, чтобы иметь здоровые цветы в следующем году.

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