Какие цветы лучше высаживать рядом с розами: разнообразьте свой сад

Когда садовники считали, что розы не могут процветать рядом с другими растениями. В самом деле, высаживая цветы-спутники, вы еще лучше можете раскрыть лучшие качества роз. UaPortal собрал несколько советов по поводу того, какие цветы можно высаживать рядом с розами, а каких лучше избегать.

Правильные компаньоны для роз

Рядом с розами можно посадить декоративные растения, в частности, клематисы, дельфиниумы, маргаритки, садовые герани, лилейники и хосты. Хвойные растения, такие как можжевельник, карликовая сосна, карликовая пихта и туя, также могут стать отличными сожительницами. К тому же обратите внимание на растения-защитники, например, на чабрец, тысячелистник, декоративный лук, пижму и бархатцы.

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Цветы, которые не стоит высаживать рядом с розами

Несмотря на то, что существует множество вариантов соответствующих спутников, есть несколько цветов, которые лучше держать как можно дальше от роз. Например, речь идет о гладиолусах, мускарах и георгинах. Кроме этого, желательно избегать видов с раскидистыми корневищами, поскольку они потенциально могут нарушить гармонию розового сада.

Избранное роз

Высаживая другие растения рядом с розами, вы должны помнить о двух важных правилах. Во-первых, розы не любят тесноты. Дайте каждому кусту достаточно места, чтобы он процветал в смешанной посадке.

Во-вторых, избегайте высадки роз в местах с густой тенью. Хотя они могут переносить частичное затенение, но это не идеальное место для их роста и развития.

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