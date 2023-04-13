Кофе и апельсин: как убрать запах сигарет из помещения

Курить или нет – выбор индивидуален. Но часто курильщики портят качество жизни своим соседям и сожителям, оставляя после себя сигаретную вонь, которая устойчиво въедается во все поверхности. Что делать, чтобы вывести неприятный запах, подскажет UaPortal.

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Быстрая уборка

Если в вашем доме побывал курильщик, но при этом у вас никто не курит, достаточно будет провести экспресс-уборку, которая уничтожит неприятный запах.

Мокрые полотенца

Повесьте мокрые полотенца в помещении – они хорошо впитывают запах сигарет.

Сквозняк

Проветривание помещения – самый быстрый способ избавиться от сигаретного запаха в помещении.

Натуральные ароматизаторы

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Порежьте лимон или апельсин и разложите на тарелках в разных комнатах – они нейтрализуют неприятные запахи. Также можно использовать кофе – просто разложите зерна в разных комнатах.

Свечи и масла

Замаскировать неприятный запах можно с помощью эфирных масел и ароматических свечей.

Корица

Хорошо борется с неприятными запахами корица: положите палочки корицы, завернутые в фольгу в разогретую духовку. Через несколько минут откройте дверцу духового шкафа и наслаждайтесь эффектом.

Лавр

Подожгите несколько листочков лавра и потушите их так, чтобы они тлели. Обойдите все помещения. Проветрите квартиру.

Уксус

В борьбе с неприятным запахом может помочь уксус: разведите его в воде в пропорциях 1:2. Протрите этим раствором поверхности. Проветрите помещение.

Сода

Сода является хорошим поглотителем запахов. Ее нужно рассыпать по полу на сутки, а затем пропылесосить.

Генеральная уборка

Если у вас есть время, можете произвести генеральную уборку: нужно тщательно помыть все поверхности и проветрить все вещи. Кроме того, снять и постирать шторы, покрывала, почистить мягкую мебель.

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