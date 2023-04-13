Кофе и апельсин: как убрать запах сигарет из помещения
Курить или нет – выбор индивидуален. Но часто курильщики портят качество жизни своим соседям и сожителям, оставляя после себя сигаретную вонь, которая устойчиво въедается во все поверхности. Что делать, чтобы вывести неприятный запах, подскажет UaPortal.
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Быстрая уборка
Если в вашем доме побывал курильщик, но при этом у вас никто не курит, достаточно будет провести экспресс-уборку, которая уничтожит неприятный запах.
Мокрые полотенца
Повесьте мокрые полотенца в помещении – они хорошо впитывают запах сигарет.
Сквозняк
Проветривание помещения – самый быстрый способ избавиться от сигаретного запаха в помещении.
Натуральные ароматизаторы
Порежьте лимон или апельсин и разложите на тарелках в разных комнатах – они нейтрализуют неприятные запахи. Также можно использовать кофе – просто разложите зерна в разных комнатах.
Свечи и масла
Замаскировать неприятный запах можно с помощью эфирных масел и ароматических свечей.
Корица
Хорошо борется с неприятными запахами корица: положите палочки корицы, завернутые в фольгу в разогретую духовку. Через несколько минут откройте дверцу духового шкафа и наслаждайтесь эффектом.
Лавр
Подожгите несколько листочков лавра и потушите их так, чтобы они тлели. Обойдите все помещения. Проветрите квартиру.
Уксус
В борьбе с неприятным запахом может помочь уксус: разведите его в воде в пропорциях 1:2. Протрите этим раствором поверхности. Проветрите помещение.
Сода
Сода является хорошим поглотителем запахов. Ее нужно рассыпать по полу на сутки, а затем пропылесосить.
Генеральная уборка
Если у вас есть время, можете произвести генеральную уборку: нужно тщательно помыть все поверхности и проветрить все вещи. Кроме того, снять и постирать шторы, покрывала, почистить мягкую мебель.
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