Лайфхаки для хозяек: чем легко отмыть застарелый жир на кухне

Очистка устаревшего жира на кухне может быть сложной задачей. Однако с помощью правильных советов и методов оно может стать гораздо проще и эффективнее. UAportal подготовил эффективные способы очищения устаревшего жира на кухне.

Попробуйте пищевую соду и уксус

Сначала посыпьте содой жирную поверхность, например плиту или столешницу. Затем залейте соду уксусом и оставьте смесь на несколько минут. Она начнет пениться и расщеплять жир.

Затем протрите поверхность губкой или тряпкой, чтобы удалить расщепленный жир. Смойте остатки смеси с поверхности влажной тряпкой, а затем протрите ее досуха.

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Используйте мыло для посуды и горячую воду

Заполните раковину или тазик горячей водой и добавьте большое количество мыла для посуды. Окуньте замащенные предметы, такие как кастрюли, сковородки или другую посуду, в мыльную воду и оставьте их на 15-30 минут. Горячая вода и мыло помогут немного растворить жир.

После замачивания потрите губкой или щеткой предметы, чтобы удалить остатки грязи. Тщательно промойте посуду чистой водой и высушите.

Воспользуйтесь средствами на основе цитрусовых

Чистящие средства на основе цитрусовых также отлично справляются с устаревшим жиром на кухне. Они содержат натуральные растворители, эффективно удаляющие жир. Просто распылите средство на жирную поверхность и оставьте его на несколько минут.

Затем с помощью губки или тряпки удалите жир. Промойте поверхность водой и тщательно протрите ее досуха.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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