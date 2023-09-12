Лучше, чем кофе: три напитка, с которых стоит начать утро

UAportal подготовил перечень трех напитков, идеально подходящих для начала утра. Они не только дают заряд бодрости на весь день, но и приносят пользу здоровью. Включение этих напитков в свой ежедневный рацион может повысить заряд энергии и улучшить общее самочувствие.

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Зеленый чай

Он богат антиоксидантами и содержит умеренное количество кофеина, что дает легкий заряд бодрости, не создавая неприятных ощущений. Кроме того, зеленый чай имеет многочисленные преимущества для здоровья, в частности, улучшает работу мозга, снижает вес и уменьшает риск хронических заболеваний.

Лимонная вода

Начало дня из стакана теплой лимонной воды освежает и бодрит. Лимонная вода улучшает пищеварение, повышает водный баланс и поддерживает иммунную систему. Она также содержит большое количество витамина С, помогающего укрепить организм и защитить его от многих заболеваний.

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Свекольный сок

Он содержит такие важные питательные вещества как железо, фолаты и нитраты, и, как было доказано, улучшает работоспособность во время физических нагрузок и ускоряет кровообращение. Регулярное потребление может также помочь снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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