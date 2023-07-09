Лучшие приключенческие фильмы и мультфильмы для просмотра с друзьями

Приготовьтесь отправиться в увлекательное путешествие по киновселенной. UAportal подготовил топ пять лучших приключенческих фильмов, которые перенесут зрителей в миры, наполненные магией, героизмом и невероятными историями.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 23м

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Джеймс Ван

Артур Карри, получеловек, полуатлант, становится настоящим правителем Атлантиды. В борьбе за защиту подводного царства и надводного мира от войны парню придется столкнуться с собственной сущностью и стать героем, которым он родился.

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"Аладдин"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 8м

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Гай Ричи

Фильм переносит зрителей в волшебный город Аграба. Очаровательный уличный сорванец Аладдин находит волшебную лампу, в которой живет Джин, способный исполнять желания. С его помощью, главный герой отправляется в путь, чтобы завоевать сердце принцессы Жасмин и победить зловещего Джафара

"Человек-паук: Вдали от дома"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 9м

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Джон Уоттс

Главный герой фильма, Питер Паркер, присоединяется к школьной поездке по Европе и отправляется на поиски приключений. Однако его планы на спокойные каникулы быстро рушатся, когда Ник Фьюри вербует его для борьбы с таинственными существами. Вместе с новым союзником Мистерио, Питер должен ориентироваться в мире иллюзий и преодолевать личные затруднения, чтобы спасти своих друзей и мир от вероятной гибели.

"Король Лев"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 58м

Год производства: 2019

Главный продюсер: Джон Фавро

Это потрясающая и долгожданная экранизация любимой Диснеевской классики. Сюжет фильма разворачивается в величественной африканской саване и повествует о путешествии Симбы. Молодой принц-лев хочет вернуть себе законное место короля после трагической смерти отца Муфасы.

"Холодное сердце 2"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 43м

Год производства: 2019

Главный продюсер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Фильм переносит нас в волшебное королевство Эренделл, где Анна, Кристоф, Олаф и Свен отправляются в опасное путешествие, чтобы выяснить происхождение сил Эльзы и спасти свое королевство. Придя в очарованный лес, они встретят стихийных духов, столкнутся с древними легендами, а также узнают секреты своего прошлого.

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