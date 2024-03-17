Можно ли ложиться спать с мокрой головой: потенциальные последствия, о которых следует знать

Специалисты из сна предупреждают о последствиях, если ложиться спать с мокрыми волосами. Они даже советуют избегать контакта мокрой головы из изголовья кровати во время просмотра телевизора или чтения.

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Согласно исследованию компании Happy Beds, высокая влажность и тепло создают оптимальные условия для развития пылевых клещей. Однако, это не единственные нежелательные "жители" вашей кровати. В изголовье могут также найти убежище постельные клопы и различные микроорганизмы.

Проведённый компанией опрос выявил потрясающие факты: 53% опрошенных признались, что они ни разу не очищали изголовье своей кровати, что может свидетельствовать о том, что многие сосуществуют с неприятными "соседями" даже не догадываясь об этом.

Чтобы предотвратить распространение клещей и бактерий, эксперты советуют не ложиться в постель с влажными волосами и подчеркивают важность регулярной стирки постельного белья - минимум один раз в неделю

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Чем опасно спать с мокрыми волосами

Следует избегать сна с влажными волосами, поскольку это может способствовать размножению пылевых клещей. Эксперты подчеркивают необходимость хорошего высушивания волос перед сном. Выявлено, что пылевые клещи могут повлечь за собой появление хрипов у малышей до года и астмы у детей от года до трех. Аллергическая реакция на этих паразитов может вызвать ринит и другие симптомы, которые ухудшают качество ночного отдыха.

Подушки и изголовье кровати - идеальная среда для развития грибковых инфекций и бактерий. Нерегулярная очистка может привести к раздражениям кожи, которые со временем могут превратиться в более серьезные проблемы, включая шелушение и трещины на коже.

Для очистки изголовья рекомендуется использовать насадку-щетку для пылесоса, тщательно проходя все поверхности, углы и щели. Эту процедуру следует проводить регулярно при уборке спальни.

Напомним, мы рассказывали вредно ли мыть голову каждый день, и что об этом говорят эксперты.

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