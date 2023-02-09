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Политика

Муж украинской актрисы Анны Саливанчук, народный депутат, обсуждает возможное окончание войны весной 2023 года

Владислав Москаленко

Муж украинской актрисы Анны Саливанчук, народный депутат, обсуждает возможное окончание войны весной 2023 года

Украинская актриса Анна Саливанчук сообщила, что ее муж Александр Божков и его коллеги по Верховной Раде надеются на скорое окончание войны - возможно, весной 2023 года.

Война в Украине длится уже много месяцев, и Верховная Рада, парламент страны, обсуждает возможность ее прекращения к весне 2023 года. Украинская актриса Анна Саливанчук, жена Александра Божкова, депутата Верховной Рады и бывшего продюсера студии "Квартал 95", недавно рассказала в интервью Славе Демину, что коллеги ее мужа надеются на скорое окончание войны.

Саливанчук призналась, что ее не слишком интересовали политические дела мужа и что она просила его остановиться, когда он начинал говорить об этом. Однако она вспомнила, что коллеги ее мужа обсуждали возможность окончания войны весной 2023 года.

"Я не хожу в кулуары Верховной Рады, поэтому не знаю, о чем там говорят. Мне приходится ходить и слушать. Последнее, что он мне сказал, это то, что есть хорошие моменты, что все может быстро закончиться. Но быстро - это значит два-три месяца. Это не так быстро, потому что за два-три месяца может быть очень плохо", - сказала Саливанчук.

Актриса отметила, что муж не сообщил ей никакой конфиденциальной информации, и что она не допрашивала его о работе в Верховной Раде.

Александр Божков:

Александр Божков - украинский депутат, бывший продюсер студии "Квартал 95", муж актрисы Анны Саливанчук. Божков был депутатом Верховной Рады с 2014 по 2019 год, представляя Блок Петра Порошенко. Он является членом Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, а также бывшим председателем Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

Анна Саливанчук:

Анна Саливанчук - украинская актриса и жена депутата Верховной Рады Александра Божкова. Саливанчук снималась в многочисленных украинских фильмах, телевизионных шоу и театральных постановках. Наиболее известна по ролям в фильмах "Незнакомка" (2011), "Мечтатель" (2013) и "Оружие" (2015). Саливанчук также является активным пользователем социальных сетей и популярна благодаря своим юмористическим видеороликам в Интернете.

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