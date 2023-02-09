Муж украинской актрисы Анны Саливанчук, народный депутат, обсуждает возможное окончание войны весной 2023 года

Украинская актриса Анна Саливанчук сообщила, что ее муж Александр Божков и его коллеги по Верховной Раде надеются на скорое окончание войны - возможно, весной 2023 года.

Война в Украине длится уже много месяцев, и Верховная Рада, парламент страны, обсуждает возможность ее прекращения к весне 2023 года. Украинская актриса Анна Саливанчук, жена Александра Божкова, депутата Верховной Рады и бывшего продюсера студии "Квартал 95", недавно рассказала в интервью Славе Демину, что коллеги ее мужа надеются на скорое окончание войны.

Саливанчук призналась, что ее не слишком интересовали политические дела мужа и что она просила его остановиться, когда он начинал говорить об этом. Однако она вспомнила, что коллеги ее мужа обсуждали возможность окончания войны весной 2023 года.

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"Я не хожу в кулуары Верховной Рады, поэтому не знаю, о чем там говорят. Мне приходится ходить и слушать. Последнее, что он мне сказал, это то, что есть хорошие моменты, что все может быстро закончиться. Но быстро - это значит два-три месяца. Это не так быстро, потому что за два-три месяца может быть очень плохо", - сказала Саливанчук.

Актриса отметила, что муж не сообщил ей никакой конфиденциальной информации, и что она не допрашивала его о работе в Верховной Раде.

Александр Божков:

Александр Божков - украинский депутат, бывший продюсер студии "Квартал 95", муж актрисы Анны Саливанчук. Божков был депутатом Верховной Рады с 2014 по 2019 год, представляя Блок Петра Порошенко. Он является членом Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, а также бывшим председателем Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

Анна Саливанчук:

Анна Саливанчук - украинская актриса и жена депутата Верховной Рады Александра Божкова. Саливанчук снималась в многочисленных украинских фильмах, телевизионных шоу и театральных постановках. Наиболее известна по ролям в фильмах "Незнакомка" (2011), "Мечтатель" (2013) и "Оружие" (2015). Саливанчук также является активным пользователем социальных сетей и популярна благодаря своим юмористическим видеороликам в Интернете.