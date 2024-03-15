Ни одна клавиша не пострадает: как безопасно очистить клавиатуру ноутбука подручными средствами

Уход за клавиатурой вашего портативного компьютера является важным аспектом поддержания его в чистоте и работоспособности. Рекомендуется очищать ее ежемесячно или в зависимости от степени загрязнения. Мы делимся с вами методами очистки клавиатуры во избежание ее повреждения.

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По информации apostrophe.ua существует несколько легких шагов, которые обеспечат безопасное и эффективное удаление грязи с клавиш вашего ноутбука. Помните об осторожности при чистке, чтобы ваша клавиатура всегда оставалась в идеальном состоянии.

Как и чем почистить клавиатуру ноутбука

Для того чтобы ваша клавиатура стала чистой, попробуйте использовать художественную кисточку или деликатную щетку – зубная щетка с мягкими щетинками также подойдет. Сначала удалите остатки между клавишами, а затем осторожно протрите поверхность влажной салфеткой. Для увлажнения ткани можно использовать специализированный очиститель для компьютерного оборудования.

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Также, чтобы удалить крошки и пыль с клавиатуры, можно использовать баллончик с сухим воздухом. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы случайно не вытолкнуть клавиши струей воздуха. В качестве альтернативы можно использовать фен, держа его на безопасном расстоянии (примерно 15 см) от клавиш и настроив на холодный режим.

Для регулярного ухода за клавиатурой рекомендуется использовать салфетки из микрофибры, которые деликатны и эффективны для очистки поверхностей без риска повреждения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о простом и быстром способе очистки экрана компьютера домашними средствами.

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