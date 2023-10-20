От удаления пятен к уходу: три неожиданных лайфхака с кока-колой

Разнообразьте свою повседневную рутину с помощью оригинальных лайфхаков с кока-колой. От удаления ржавчины до ухода за волосами – UAportal подготовил нетрадиционные, но эффективные способы применения этого газированного напитка.

Удалите ржавчину из металла

Просто замочите ржавый предмет в миске с кока-колой на несколько часов. После этого с помощью губки или тряпки осторожно отчистите ржавчину. Благодаря кислотным свойствам кока когда ржавчина разрушится, и металлические предметы будут выглядеть как новенькие.

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Осветлите тон окрашенных волос

Если после окрашивания цвет волос кажется слишком темным или насыщенным, ополосните волосы смесью кока-колы и воды. Этот нетрадиционный способ может помочь осветить цвет и сбалансировать его. Не забудьте тщательно промыть волосы водой после применения раствора кока-колы, чтобы предотвратить образование липкого остатка.

Очистите предметы обихода

Кока-кола может быть удобным средством для чистки домашних вещей, особенно для стойких пятен. Независимо от того, будь то жирные пятна или пятна от маркеров, просто налейте немного кока-колы на тряпку и осторожно потрите загрязненный участок.

Содержащаяся в напитке кислота поможет расщепить пятна, и их будет легче удалить. Обязательно промойте участок водой, чтобы удалить остатки липкости.

Напомним, блогерша использовала кока-колу как средство по уходу за своими волосами и заявила, что этот газированный напиток не помогает качественно очистить волосы и кожу головы, но он имеет другой эффект.

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