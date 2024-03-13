Пищевые опасности для пожилых людей: продукты, которые следует исключить из рациона
Пожилым людям важно включать в свое меню достаточное количество мяса, особенно птицы, а также растительные белки, такие как бобовые. Кроме этого следует добавить в свой рацион молочные изделия, например, сыры разных сортов.
Эти продукты безопасны и полезны для здоровья старшего поколения. Однако есть еще ряд правил, которые следует соблюдать пенсионерам. Команда UAportal собрала самые важные рекомендации.
Продукты, которых следует избегать:
Для сохранения здоровья специалисты рекомендуют людям старшего возраста внимательно следить за своим питанием.
Среди продуктов, которые могут быть вредными, следует выделить обработанное мясо, такое как колбасные изделия, сосиски и другие мясные полуфабрикаты.
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Также рекомендуется избегать:
- красного мяса;
- острых блюд и приправ;
- алкогольных напитков и сладостей;
- жареной пищи;
- чрезмерно соленой пищи.
По словам медицинских экспертов, чем больше продукт привлекает своим видом, тем выше вероятность, что он содержит многочисленные добавки, такие как красители, загустители, консерванты и усилители вкуса, которые могут быть вредными.
Ранее диетологи назвали кашу, которую обязательно нужно есть пожилым людям.
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