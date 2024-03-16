По этому рецепту готовили наши бабушки: добавьте ингредиент, который превратит борщ в кулинарный шедевр
Борщ – это жемчужина украинской кулинарии, славящаяся своим насыщенным красным оттенком, который ему придает свёкла. В основе этого сытного блюда лежат такие ингредиенты, как капуста, картофель, морковь и мясо.
Некоторые кулинары предпочитают добавлять к борщу фасоль, тогда как другие отдают предпочтение квашеным томатам. Есть даже версии блюда с добавлением грибов либо рыбы. Но сегодня мы хотим предложить вам особый ингредиент – чернослив. Он придаст борщу изысканный "копченый" привкус и богатый аромат. Этим интересным рецептом поделились на портале Smak.ua.
Как приготовить борщ с черносливом
Необходимые ингредиенты:
- телятина – 500 г;
- картофель - 4-5 шт.;
- капуста - 100-200 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- свёкла - 1 шт.;
- красный болгарский перец – 1 шт.;
- томатное пюре – 1 ст. л.;
- чернослив – несколько штук;
- соль по вкусу;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец горошком - 2-3 шт.;
- паприка - щепотка;
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Пошаговый рецепт приготовления:
- Очистите репчатый лук и нарежьте его на маленькие кубики.
- Большую морковь потрите на крупной терке.
- На сковороде в предварительно растопленном масле слегка подрумяньте лук.
- Добавьте в лук морковь, обжарьте, затем влейте немного воды и тушите на медленном огне, время от времени помешивая.
- Свеклу почистите, промойте и нарежьте на тонкие полоски.
- Переложите свеклу в морковь с луком в сотейник, добавьте 2 столовые ложки воды, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку масла, 1 чайную ложку сахара и 3 столовые ложки томатной пасты, и тушите на маленьком огне.
- Муку просейте и обжарьте на другой сковороде с маслом до получения золотистого цвета, после чего снимите с огня, остудите и разведите прохладной водой.
- В большой кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, добавьте мясо, нарезанное кубиками, и сварите бульон.
- Затем добавьте шинкованную капусту и доведите до кипения.
- Добавьте в бульон кубики картофеля и свекольную заправку с луком.
- Влейте разбавленную муку и варите еще пять минут.
- Ближе к концу варки добавьте чернослив, который нужно промыть и залить кипятком.
- Положите лавровый лист, перец горошком, соль по вкусу и доварите до полной готовности.
Напомним, ранее мы рассказывали о главной ошибке в приготовлении борща, о которой мало кто знает.
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