По этому рецепту готовили наши бабушки: добавьте ингредиент, который превратит борщ в кулинарный шедевр

Борщ – это жемчужина украинской кулинарии, славящаяся своим насыщенным красным оттенком, который ему придает свёкла. В основе этого сытного блюда лежат такие ингредиенты, как капуста, картофель, морковь и мясо.

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Некоторые кулинары предпочитают добавлять к борщу фасоль, тогда как другие отдают предпочтение квашеным томатам. Есть даже версии блюда с добавлением грибов либо рыбы. Но сегодня мы хотим предложить вам особый ингредиент – чернослив. Он придаст борщу изысканный "копченый" привкус и богатый аромат. Этим интересным рецептом поделились на портале Smak.ua.

Как приготовить борщ с черносливом

Необходимые ингредиенты:

телятина – 500 г;

картофель - 4-5 шт.;

капуста - 100-200 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

свёкла - 1 шт.;

красный болгарский перец – 1 шт.;

томатное пюре – 1 ст. л.;

чернослив – несколько штук;

соль по вкусу;

лавровый лист – 1 шт.;

перец горошком - 2-3 шт.;

паприка - щепотка;

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Пошаговый рецепт приготовления:

Очистите репчатый лук и нарежьте его на маленькие кубики. Большую морковь потрите на крупной терке. На сковороде в предварительно растопленном масле слегка подрумяньте лук. Добавьте в лук морковь, обжарьте, затем влейте немного воды и тушите на медленном огне, время от времени помешивая. Свеклу почистите, промойте и нарежьте на тонкие полоски. Переложите свеклу в морковь с луком в сотейник, добавьте 2 столовые ложки воды, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку масла, 1 чайную ложку сахара и 3 столовые ложки томатной пасты, и тушите на маленьком огне. Муку просейте и обжарьте на другой сковороде с маслом до получения золотистого цвета, после чего снимите с огня, остудите и разведите прохладной водой. В большой кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, добавьте мясо, нарезанное кубиками, и сварите бульон. Затем добавьте шинкованную капусту и доведите до кипения. Добавьте в бульон кубики картофеля и свекольную заправку с луком. Влейте разбавленную муку и варите еще пять минут. Ближе к концу варки добавьте чернослив, который нужно промыть и залить кипятком. Положите лавровый лист, перец горошком, соль по вкусу и доварите до полной готовности.

Напомним, ранее мы рассказывали о главной ошибке в приготовлении борща, о которой мало кто знает.

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