Почему орхидеи не цветут: лайфхак, который поможет это исправить

Когда люди приносят домой орхидею из магазина, она обычно радует своим ярким цветением в течение нескольких месяцев. Однако после этого периода растение вступает в фазу покоя, а затем появляется новый цветочный колос.

Такой цикл считается идеальным. Но бывают случаи, когда эти экзотические красавицы упорно отказываются цвести или, что еще хуже, начинают увядать. Что же делать в таких случаях, чтобы заставить орхидею зацвести?

Опытные садоводы рекомендуют простой, но эффективный лайфхак, показавший отличные результаты даже в более сложных ситуациях.

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Один из нетрадиционных подходов – "поливать" орхидею льдом вместо традиционной воды. Поместив несколько кубиков льда в цветочный горшок, можно добиться двойной цели: увлажнить растение, а также вызвать у него легкую стрессовую реакцию.

Удивительно, но это состояние может стимулировать орхидею к интенсивному цветению. Некоторые преданные своему делу цветоводы пошли еще дальше, замораживая жидкое удобрение и используя полученный лед для "полива" своих орхидей.

В дальнейшем, при поливе орхидеи очень важно обращать внимание на состояние субстрата и корней. Как только субстрат полностью высохнет, а поверхность корней приобретет серо-серебристый оттенок, это признак того, что растение пора поливать.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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