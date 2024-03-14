Пройти мимо невозможно: рецепт шоколадных сырников, которые готовятся очень просто

В дни празднования Масленицы одним из традиционных блюд являются сырники. Они получаются не только вкусными, но и не требует много времени для приготовления. Сырники можно сделать как сладкими, так и солеными, подавать с джемом, сгущенкой или с арахисовой пастой.

Видео дня

Сегодня мы совместно с Shuba хотим поделиться рецептом сырников с шоколадом. Они так аппетитны, что могут исчезнуть прямо из сковороды. Попробуйте их на Масленицу, и вы не сможете устоять перед желанием есть их каждый день.

Как приготовить шоколадные сырники

Необходимые ингредиенты (на 6 порций):

сыр кисломолочный – 250 г;

какао – 2 ст. л.;

манная крупа - 4 ст. л.;

яйцо куриное, большое – 1 шт.;

сахар – по своему вкусу.

Читайте также: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Инструкция по приготовлению:

Возьмите глубокую миску и вбейте в нее яйцо. Добавьте к нему сахар и какао, затем тщательно взбейте ингредиенты до однородности, используя венчик или миксер. После этого введите в смесь творог, тщательно перемешивая до равномерной массы. Добавьте манную крупу в сырную смесь, снова перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания. После этого слегка смочив руки в воде, сформируйте маленькие плоские сырники. Нагрейте сковороду с растительным маслом, выложите сырники и обжарьте их до румяной корочки по минуте с каждой стороны.

Советуем подавать готовые сырники со сгущенкой. Приятного аппетита!

Напомним, мы рассказывали, как приготовить идеальный сырник по львовскому рецепту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !