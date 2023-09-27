Пять невербальных плохих привычек, от которых следует избавиться

UAportal подготовил пять важных советов, которые помогут улучшить навыки владения невербальной коммуникацией. От языка тела к мимике – эти техники помогут создать положительное впечатление и улучшить личное и профессиональное взаимодействие.

Обращайте внимание на язык тела

Невербальные сигналы, такие как скрещенные руки, суетливость или избегание зрительного контакта, могут свидетельствовать о незаинтересованности или защите. Следите за своей осанкой и старайтесь сохранять открытую и расслабленную позу, чтобы выглядеть более приветливой и заинтересованной.

Избегайте чрезмерной суетливости или нервных привычек

Постукивание ногой, грызение ногтей или игра с волосами могут отвлекать внимание и создавать впечатление тревоги или неуверенности. Упражняйте контроль над собой и находите способы управлять этими привычками, например, глубоко дышите или держите руки занятыми ручкой или блокнотом.

Следите за выражением лица

Улыбка и зрительный контакт могут создать положительное и дружеское впечатление. И наоборот, нахмуренность или угрюмость могут заставить других воспринимать человека как неприступного или враждебного. Упражняйтесь выражать эмоции должным образом и помните о том, как выражение лица может быть интерпретировано окружающими.

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Не перебивайте других и не говорите слишком громко

Невербальные сигналы, такие как кивание, зрительный контакт или наклон, могут свидетельствовать об активном слушании и уважении собеседника. Дождитесь своей очереди говорить и дайте другим возможность высказать свои мысли и идеи.

Обращайте внимание на границы личного пространства

Вторжение в личное пространство другого человека может заставить его чувствовать себя неудобно или чувствовать угрозу. Уважайте пространство других людей, соблюдая соответствующую дистанцию и помня о культурных нормах по их комфорту.

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