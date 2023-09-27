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Пять невербальных плохих привычек, от которых следует избавиться

Владислав Москаленко

Пять невербальных плохих привычек, от которых следует избавиться

UAportal подготовил пять важных советов, которые помогут улучшить навыки владения невербальной коммуникацией. От языка тела к мимике – эти техники помогут создать положительное впечатление и улучшить личное и профессиональное взаимодействие.

Обращайте внимание на язык тела

Невербальные сигналы, такие как скрещенные руки, суетливость или избегание зрительного контакта, могут свидетельствовать о незаинтересованности или защите. Следите за своей осанкой и старайтесь сохранять открытую и расслабленную позу, чтобы выглядеть более приветливой и заинтересованной.

Избегайте чрезмерной суетливости или нервных привычек

Постукивание ногой, грызение ногтей или игра с волосами могут отвлекать внимание и создавать впечатление тревоги или неуверенности. Упражняйте контроль над собой и находите способы управлять этими привычками, например, глубоко дышите или держите руки занятыми ручкой или блокнотом.

Следите за выражением лица

Улыбка и зрительный контакт могут создать положительное и дружеское впечатление. И наоборот, нахмуренность или угрюмость могут заставить других воспринимать человека как неприступного или враждебного. Упражняйтесь выражать эмоции должным образом и помните о том, как выражение лица может быть интерпретировано окружающими.

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Не перебивайте других и не говорите слишком громко

Невербальные сигналы, такие как кивание, зрительный контакт или наклон, могут свидетельствовать об активном слушании и уважении собеседника. Дождитесь своей очереди говорить и дайте другим возможность высказать свои мысли и идеи.

Обращайте внимание на границы личного пространства

Вторжение в личное пространство другого человека может заставить его чувствовать себя неудобно или чувствовать угрозу. Уважайте пространство других людей, соблюдая соответствующую дистанцию и помня о культурных нормах по их комфорту.

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