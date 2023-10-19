Распространены ошибки в нанесении тонального крема: как не допустить этих бьюти-промахов

Узнайте об основных ошибках, которые допускают женщины при нанесении тонального крема. Как избежать этих ловушек и добиться безупречного и естественного вида кожи лица, расскажет UAportal.

Выбор правильного оттенка

Многие женщины бессознательно совершают несколько ошибок при нанесении тонального крема. Неверное нанесение может испортить общий вид и даже повредить кожу в долгосрочной перспективе.

Первая ошибка – неправильный выбор оттенка, что приводит к неестественному облику. Нанесение слишком большого количества тонального крема является еще одним распространенным заблуждением, поскольку это может создать жирный и тяжелый финиш.

Наконец, неправильная растушевка тонального крема может оставить видимые линии и неровные пятна. Избегая этих трех ошибок, с помощью тонального крема можно добиться идеального и естественного вида кожи лица.

Правильное нанесение

Кроме выбора правильного оттенка, еще одной распространенной ошибкой женщин является использование неправильных инструментов для нанесения тонального крема. Наносить тональный крем пальцами нельзя, поскольку это приведет к неравномерному покрытию и попаданию бактерий на кожу.

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Кроме того, использование неправильно очищенных спонжей может вызвать проблемы с кожей. Еще одна ошибка – пренебрежение закреплением тонального крема пудрой. Припудривание тонального крема помогает продлить его стойкость, предотвратить появление блеска и обеспечить более гладкое покрытие.

Используя подходящие средства и закрепляя тональный крем, женщины могут увеличить его стойкость и улучшить внешний вид.

Уход за кожей

Еще одна ошибка, которую часто допускают женщины, – это пропуск процедуры ухода за кожей перед нанесением тонального крема. Пренебрежение очищением, увлажнением и подготовкой кожи может привести к менее ровному и менее стойкому покрытию тонального крема.

Правильная подготовка создает гладкое основание для тонального крема и улучшает его фиксацию. Кроме того, игнорирование формулы и финишное покрытие тонального крема может привести к неудовлетворительному результату.

Выбор формулы, подходящей для вашего типа кожи, и желаемого финиша важен для достижения желаемого результата.

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