Россия уничтожает Харьков: возможно ли защитить город современной ПВО

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ИСТОЧНИК

На свободной от оккупации территории Украины одним из многострадальных городов был, есть и остается Харьков, ежедневно испытывающий на себе ракетные удары со стороны России. После каждой такой атаки возникает вопрос: почему Харьков не прикрыт ПВО так, как, например, Киев и возможно ли это сделать? И если да, то что для этого нужно?

Атаки на Харьков

Например, 23 января Харьков ощутил на себе прилет комбинированной номенклатуры ракетных вооружений российских оккупационных войск, в том числе ракет Х-22/32, которые можно смело отнести к категории неизбирательного вооружения, 5В55 ЗРК С-300 аналогичной категории и 9М723 ОТРК "Искандер".

С первых дней полномасштабного вторжения россияне терроризировали Харьков неизбирательными, хаотичными обстрелами из ствольной и реактивной артиллерии. Северную Салтовку буквально превращали во второй Мариуполь. Но тогда противодействовать оккупантам можно было либо контрбатарейной борьбой, либо поступательно изгоняя их из Харьковской области.

Сейчас же террор осуществляется посредством применения ракетных средств поражения либо дронов-камикадзе Shahed-131/136. При этом ущерб, в первую очередь гражданским объектам, наносится колоссальный. В свою очередь применение подобных ракет по Киеву с большой долей вероятности отражается, отчего и возникает вопрос: возможно ли вокруг Харькова создать такую же эшелонированную ПВО?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует понимать, что эффективно противодействует тем средствам, которыми россияне терроризируют город.

Номенклатура террора

Как я выше отметил, по Харькову наносятся удары в основном ракетами модификаций 5В55 ЗРК С-300, 9М723 ОТРК "Искандер" и Х-22/32. Практически все эти ракеты обычные средства малого и среднего радиуса действия перехватить не могут, и основным средством для этого является ЗРК Patriot или SAMP/T.

В целом для защиты города вполне может хватить одной батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, которая радиусом своего действия охватывала бы не только сам Харьков, но и область, а также часть воздушного пространства России. То есть имея возможность сбивать ракеты даже над территорией РФ. Отчасти это так, но есть нюансы.

Если мы говорим о ракетах Х-22/32, то ЗРК Patriot или SAMP/T могут сбивать их исключительно теоретически, поскольку ни одного подтвержденного случая не было зафиксировано. Россияне запускают эти ракеты по тем регионам, где ЗРК Patriot или SAMP/T не стоят на боевом дежурстве, а потому на практике подтвердить теорию пока не удалось.

Ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", как выяснилось, ЗРК Patriot или SAMP/T щелкают как семечки, для них они не являются проблемой. Практически вся баллистика, направляемая на Киев, сбивается со 100-процентной вероятностью. Но проблема в том, что при пусках 9М723 этой ракете лететь до Киева 200 км – и все системы успевают отреагировать на угрозу, а вот до Харькова от границы с Россией 20-25 км. Для 9М723 время подлета – 12 секунд.

ЗРК Patriot и SAMP/T – это высокотехнологичные средства противовоздушной обороны, но даже они не успевают отреагировать на угрозу на таких маленьких расстояниях и за настолько короткий промежуток времени. К тому же в таком положении они становятся не столько средством защиты, сколько целью для охоты, поскольку весьма уязвимы для ударов баллистикой.

Ракеты модификаций 5В55 ЗРК С-300, как показал опыт Киева, также сбиваются вышеупомянутыми системами ПВО, но опять-таки, в случае с Харьковом возникает вопрос времени подлета и реагирования.

Их скорость практически аналогична 9М723. Но у С-300 есть другое преимущество, которого нет у ОТРК "Искандер" – количество. Их намного больше, и применять их РОВ могут намного чаще, что даже в случае успешных перехватов будет истощать систему ПВО. В какой-то момент ЗРК для ПВО попросту не будет хватать или не будет вовсе.

Таким образом, в случае размещения в районе Харькова систем, способных перехватывать вышеупомянутые ракеты, они не столько обезопасят город от ударов, сколько, критически не меняя ситуацию, поставят под угрозу сами же комплексы ПВО, уничтожение которых для российских оккупантов – идея фикс.

Отдельная категория – налеты Shahed-131/136, но и здесь близость Харькова к границе с Россией делает город уязвимым. В таких условиях очень сложно своевременно отреагировать и перехватить даже дрон-камикадзе, летящий на скорости 150-180 км/ч. Мобильные группы перехвата уничтожают "шахеды" на пределе своих возможностей – с учетом ограниченного маневра по расстояниям. В данном случае как раз эффективнее применение ЗРК, но малого радиуса действия – таких, как Alvis Stormer, Crotale, ЗСУ Gepard и прочих.

С другой стороны, защищать Харьков от ракетных атак можно не только посредством ПВО, но и уничтожением носителей/пусковых, несущих эти угрозы в направлении города. Однако этот вариант не из области действий ПВО, а совершенно иных подразделений, потому рассматривать его в рамках нынешнего обзора нецелесообразно.

Выводы

К сожалению, как бы это цинично ни звучало, но эшелонированная ПВО, аналогичная той, что размещается в Киеве, Харькову не поможет. Сколько бы батарей ЗРК Patriot или SAMP/T в районе города ни поставь, они не будут работать эффективно из-за минимальных расстояний до РФ и недостаточного времени на реакцию и перехват цели.

Можно (и вполне реально) повысить уровень безопасности от дронов-камикадзе за счет расширения номенклатуры средств ПВО малого радиуса действия. Но в остальном Харьков будет уязвим для террористических ракетных атак до конца войны. И не факт, что не будет и после – с учетом маниакальной слабости россиян к провокациям.