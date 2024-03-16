Тайны украинских фамилий: ученый назвал наиболее загадочные из них

У многих украинских фамилий есть отражение истории наших предков. Однако некоторые из них имеют неизвестное происхождение.

Видео дня

По словам Петра Масляка, украинского ученого и автора, который пишет для газеты "Сурма", существует немало украинских фамилий, происхождение которых остается тайной, даже несмотря на глубокие исследования. Эти родовые имена окутаны мраком тысячелетий.

Ученый отмечает, что некоторые фамилии, такие как Бацман, сохранились в течение 1500 лет. Такие старинные родовые имена относятся к древнейшим в мире, хотя их первоначальное значение уже давно утрачено.

Читайте также: Какие украинские фамилии имеют польское происхождение

Эксперт объясняет, что его фамилия Масляк может показаться очевидной, но существует гипотеза, что она происходит от арабского полководца Масламака, потомка пророка Мухаммеда и сына халифа, который, по определенным теориям, участвовал в битвах на территории нынешней Украины в VIII веке. Существуют различные вариации этой фамилии, включая Маслюк, Маслак, Маслык и Маслик.

Исследователь также отмечает, что фамилии с окончанием "-ахно" также окружены тайной. Они могут отличаться только одной согласной: Махно, Дахно, Тахно, Сахно, Лахно, Вахно, Кахно. История создания таких родовых имен, имеющих от 500 до 1000 лет, остается предметом догадок.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии принадлежат потомкам дворян.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!