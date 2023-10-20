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Топ-5 ошибок при ремонте в квартире

Марина Грамович

Топ-5 ошибок при ремонте в квартире

В этой статье UAportal представил информацию о самых распространенных ошибках, которые допускают владельцы квартир во время ремонта. Понимая и устраняя их, люди могут улучшить процесс ремонта, сэкономить время и средства и добиться желаемых результатов.

  • Отсутствие плана

Одной из самых больших ошибок, которые люди совершают при ремонте квартиры, является отсутствие четкого плана перед началом проекта. Очень важно тщательно спланировать, что нужно сделать, установить бюджет и создать график.

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  • Рабочие-непрофессионалы

Еще одна распространенная ошибка – нанять непрофессионалов для выполнения работы. Уложение на профессионалов гарантирует, что ремонт будет выполнен правильно и в соответствии с нормами.

  • Игнорирование разрешений

Игнорирование важности разрешений – еще одна ошибка, которую допускают люди во время ремонта квартиры. Важно проконсультироваться с местными властями, чтобы определить, нужны ли разрешения, и убедиться, что все необходимые разрешения получены.

  • Отсутствие бюджета

Отсутствие бюджета на непредвиденные расходы – ошибка, которая может привести к финансовому стрессу и задержкам. Важно выделить резервный фонд для покрытия любых непредвиденных расходов, которые могут возникнуть при ремонте.

  • Пренебрежение дизайном

Пренебрежение общим дизайном и функциональностью отремонтированного пространства может привести к нелестному результату. Важно тщательно выбрать планировку, соответствующие материалы и продумать, как будет использоваться отремонтированное пространство.

Напомним, мы писали о 20 лайфхаках, которые помогут быстрее убирать квартиру.

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