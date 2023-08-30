Цветы имеют двойной смысл: что известно о герани

Герань, часто встречающаяся в жилищах, имеет различные приметы и толкования, которые не всегда являются положительными. Некоторые люди верят, что растение приносит счастье и удачу в их дома, другие придерживаются противоположных убеждений.

Для тех, кто придерживается положительной символики, герань считается защитником от злых духов, злого глаза и болезней. Считается, что эти яркие цветы способствуют миру и любви в семье. Поэтому многие ставят герань в своих спальнях или кухнях, ища положительную энергетику, которую она, как считается, приносит.

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И наоборот, есть те, кто ассоциирует герань с несчастьями и конфликтами в доме. Согласно этому поверью, цветок отталкивает добродушных людей и привлекает негативные события. Считается также, что эти растения могут способствовать росту споров и ссор в семье. Как следствие, некоторые люди избегают размещать герань дома, надеясь предотвратить потенциальные конфликты.

Как видно, интерпретации, связанные с геранью, очень субъективны и зависят от личных взглядов. Когда дело доходит до выбора цветов для вашего дома, возможно лучше всего следовать собственному вкусу и интуиции. Наконец, важнейшим аспектом является то, чтобы выбранные вами цветы доставляли радость и способствовали созданию уютной атмосферы в жилом пространстве.

Напомним, цветы могут играть гораздо большую роль, особенно на рабочем месте. В частности, они могут повлиять на наш успех, прибыль и настроение.

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