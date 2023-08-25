Учимся распознавать людей: действенные советы, которые помогут вам подбирать друзей

На тернистом жизненном пути нам встречается немало людей. Однако не все они искренни и приветливы. Иногда за маской любезности и доброты может скрываться злостное лицо. UAportal подготовил три совета, которые помогут раскрыть подлинную сущность собеседника.

Наблюдайте за действиями и поведением

Обращайте внимание на то, как личность относится к другим, решает сложные ситуации и ведет себя в разных социальных условиях. Следовательно, вы получите ценную информацию о ее характере. Помните, что поступки часто говорят громче, чем слова,

Участвуйте в содержательных разговорах

Задавайте открытые вопросы, заставляющие делиться своими мыслями, ценностями и убеждениями. Это поможет получить представление о целях, интересах и образе жизни этого человека.

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Обращайте внимание на язык тела

Если человек может полностью контролировать свою речь, то это не удастся делать с телом, которое вас точно не будет обманывать. Внимательно наблюдайте за мимикой, жестами и манерами поведения во время ваших разговоров, так можно раскрыть эмоции, уровень комфорта и истинность собеседника. Например, скрещенные руки могут указывать на защитную позицию, а открытые и расслабленные движения свидетельствуют о честности и открытости.

Ранее UaPortal поделился, как понять, что вас недолюбливают.

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