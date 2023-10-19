Утратил славу из-за актерской игры: пять фактов о Джареде Лето

Джеред Лето – актер, вокруг которого ходит много слухов и скандалов, отличившись большим успехом в фильме "Американский психопат". UAportal рассказал о жизнеописании Лето, собрав пять неожиданных фактов.

Ранний успех Джареда Лето

Карьера Джареда Лето началась с большого успеха, когда он появился в таких известных фильмах, как "Тонкая красная линия", "Бойцовский клуб". В 2000 году Лето по-настоящему заявил о себе, сыграв отличные роли в фильмах "Американский психопат" и "Реквием по мечте". Последний фильм, в частности, сыграл решающую роль в карьере Лето, поскольку он начал работать в новом методе актерской игры, существенно меняя свою внешность, чтобы изобразить наркомана. Одобрительные отзывы критиков о "Реквием по мечте" укрепили веру Лето в эффективность этого актерского стиля.

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Некоторые фильмы усилили самые плохие черты игры актера

К сожалению, дальнейший актерский выбор Лето и его участие в неудачных фильмах увековечили его самые плохие наклонности. После победы на "Оскаре" за "Далласский клуб покупателей" Лето взялся за роль Джокера в "Отряде самоубийц" 2016 года, что изначально вызвало восхищение среди поклонников. Однако, невзирая на его методический подход и заявления о его глубокой преданности персонажу, фильм не смог продемонстрировать плоды его труда. "Отряд самоубийц" получил отрицательные отзывы, а образ Джокера в исполнении Лето был признан самым слабым в фильме.

Обвинение против Лето

Вдобавок к ряду неудачных выступлений в таких фильмах, как "Отряд самоубийц", "Дом Гуччи" и "Морбиус", звезда Лето начала угасать из-за тревожных обвинений. В адрес актера выдвигались разные обвинения, в том числе и в том, что он встречается с молодыми звездами.

Один из самых громких инцидентов связан с актером Диланом Спроусом, обвинившим Лето в непристойном поведении в Интернете, утверждая, что Лето вступал в неподобающие отношения с лицами в возрасте от 18 до 25 лет. Даже режиссер "Отряда самоубийц" Джеймс Ганн отреагировал на эти обвинения, предположив, что Лето имело привычку общаться с девушками младше 18 лет в реальной жизни.

Он создал музыкальную группу

На фоне карьерных проблем Лето заметно изменило направление своей деятельности. В 1998 году он вместе с братом основал группу Thirty Seconds to Mars. Однако, поскольку актерские возможности продолжали поступать, Лето обнаружил, что он не может "усидеть на двух стульях". Будучи благодарным за роль, он все равно отказывался от новых возможностей, вкладывая свои силы в музыкальную группу.

Однажды его фанаты сломали ему нос

Во время концерта 2007 года с группой Thirty Seconds to Mars преданные фанаты Лето нечаянно повлекли за собой дебош. В момент чистого эмоционального подъема толпа прорвала барьеры безопасности и бросилась на Лето во время его выступления на сцене. В результате схватки Лето получил перелом носа, травму ноги, а также многочисленные порезы и кровоподтеки. Несмотря на это, Лето продемонстрировал устойчивость, настойчивость и завершил выступление до конца, считая его одним из лучших выступлений.

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