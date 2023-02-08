Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против физических и юридических лиц в ответ на агрессию России в отношении Украины.

Великобритания недавно объявила, что 8 февраля 2021 года вводит в действие список из пятнадцати новых санкций, направленных как против физических лиц, так и против организаций, связанных с российской агрессией в отношении Украины. Это решение было принято после официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в тот же день в рамках попытки усилить экономическое давление на военную машину Владимира Путина, чтобы помочь украинским силам победить в продолжающемся конфликте против России.

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Шесть из этих санкций направлены против организаций, поставляющих военное оборудование, такое как беспилотники для вторжения, это CST (производитель российских беспилотников), Ростехкомплект (занимается транспортировкой военной техники), завод Универсалмаш (производит гусеничные шасси для систем ПВО), Топаз (разработчик программного обеспечения, используемого в военной авиации).

Под санкции попали восемь физических лиц, связанных со структурами, которые "поддерживают богатство и власть среди кремлевской элиты", а пять человек были добавлены в список в связи с тем, что они связаны с роскошными резиденциями Путина, согласно британским правительственным источникам.