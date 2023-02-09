Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Вооруженные силы Украины ведут переговоры с Францией о получении современных танков Leclerc в рамках нового пакета военной помощи.

Вооруженные силы Украины получат танки Leclerc французского производства в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сейчас Украина ведет переговоры с Францией о приобретении этих современных боевых бронированных машин. Этот шаг произошел после того, как другие страны, например Германия и Великобритания, предоставили танки Leopard 2 и Challenger 2 Abrams для использования украинскими защитниками против российских оккупантов.

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Что это за танки?

Leclerc - это основной боевой танк, который используется французской армией с 1992 года, когда было произведено и принято на вооружение 876 танков. Он весит от 54 до 57 тонн в зависимости от модификации, экипаж состоит из трех человек, включая командира, наводчика и водителя. Вооружение включает 120-мм гладкоствольную пушку, вмещающую 40 патронов, которые распределяются между ручным заряжанием (18) и автоматическим заряжанием (22). Также на вооружении имеются два пулемета: один 12,7-мм MG, расположенный на уровне крыши башни, и другой 7,62-мм MG, коаксиально установленный рядом с основным вооружением, а также монокулярный прицел SAGEM HL-60 с тепловизором Athos, обеспечивающий возможность дневного и ночного видения, панорамный комбинированный бинокулярный прицел и лазерный дальномер для захвата цели и точности поражения.

Так же он обеспечен усиленной бронезащитой благодаря модульной конструкции, позволяющей при необходимости быстро заменять блоки брони усиленные вольфрамовыми и титановыми сплавами, в полевых условиях.

Наконец, высокая маневренность благодаря мощному двигателю выделяет его среди многих других современных танков, доказывая, почему он остается основой французских бронетанковых подразделений даже сегодня, несмотря на некоторые недостатки, такие как несколько более слабая броня, чем у некоторых конкурентов, или более высокая стоимость единицы, чем у других.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Геннадьевич Куляба является опытным дипломатом, который сейчас занимает должность министра иностранных дел Украины с 2020 года. До этого он занимал различные должности в Министерстве иностранных дел в течение последнего десятилетия, в частности был дважды послом, чрезвычайным и полномочным постоянным представителем Украины в ООН 2011 2015 2019 2020 Кроме того, Дмитрий Куляба официально представлял Украину во Всемирной торговой организации. 2018 во время пребывания на посту главы дипломатической миссии достиг значительных успехов в обеспечении вооруженных соглашений и повышении международного авторитета страны. Также он неоднократно получал правительственные награды признания достижений: государственная служба министерство иностранных дел Украины 2016, почетное звание "Геройский крест орден "За заслуги" 2017, что сделало его уважаемой фигурой как на внутренней, так и на международной арене.