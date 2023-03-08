Вызовите творчество и вдохновение с помощью обновления гороскопа на эту неделю

Поскольку на этой неделе Сатурн переходит в знак Козерога, Уран - в знак Водолея, а Нептун - в знак Рыб, астрологи предсказывают мощную волну творчества и вдохновения. Читайте дальше, чтобы узнать, что говорят звезды о вашем знаке.

Козерог

Когда Сатурн переходит в знак Козерога, он приносит стабильность и драйв. Возможно, вы почувствуете мотивацию к действию в проектах, о которых мечтали, но не имели смелости или ресурсов, чтобы начать. Не бойтесь направить свои амбиции в нужное русло - успех в пределах досягаемости.

Водолей

Переход Урана в знак Водолея вдохновляет рожденных под этим знаком на инновационное мышление. Вы можете почувствовать мозговой штурм, когда идеи будут приходить из неожиданных источников, поэтому не бойтесь дать волю своей креативности! Не забудьте записать все эти блестящие мысли, пока они не ускользнули от вас.

Видео дня

Рыбы

Вхождение Нептуна в знак Рыб принесет прилив новой энергии, которая поможет вам установить более глубокие связи с собой и окружающими. Потратьте сегодня немного времени на размышления о том, как далеко вы продвинулись и как далеко хотите продвинуться, и знайте, что никогда не поздно внести значимые изменения в свою жизнь.

UAportal подготовил для вас вдохновляющие дни - независимо от того, какой у вас знак зодиака! Потратьте сегодня немного времени на размышления о том, какие творческие начинания ждут вас в ближайшие недели, чтобы, когда планеты снова выровняются, вы были готовы.