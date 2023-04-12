5 минут – и готово: лайфхак, как быстро сварить морковь

Вареная морковь очень часто является ингредиентом салатов и закусок. Но порой совсем нет времени ее варить. Чтобы вы не отказывались от любимого блюда из-за отсутствия вареной моркови, UaPortal подготовил для вас лайфхак, как быстро ее сварить.

Читайте также: Как быстро натереть имбирь : простой лайфхак.

Берите овощь небольшого размера, чтобы на его приготовление ушло меньше времени. Если в наличии только большая морковь – разрежьте ее. Очистите плод и положите в полиэтиленовый пакет, залейте 80 – 100 мл. холодной воды, завяжите пакет и сделайте несколько надрезов сверху, чтобы пар от воды имел выход.

Положите морковь в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. Проверьте готовность. Если овощь сырой – доготовьте еще несколько минут. Морковь получается очень ароматной и вкусной.

Напомним, UaPortal уже писал о том, как защитить щавель от вредителей и можно ли вырастить сакуру в саду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !