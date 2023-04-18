Уксус и лимонная кислота: действенные методы очищения нагара c кастрюли

Перед тем как чистить кастрюлю нужно определить, из какого материала она сделана – кислоту не используют для эмали, соль – для нержавейки, соду – для алюминия.

UaPortal собрал действенные и дешевые средства очистки кастрюль.

Сода и уксус

Чистить содой и уксусом можно любые кастрюли, кроме алюминиевых без антипригарного покрытия или эмали. Разведите воду и 9% уксус в пропорции 1:1 и доведите до кипения, выключите огонь, добавьте 2 ч.л соды, нанесите на кастрюлю и оставьте на 20-30 минут.

Нагар размягчится и легко отойдет.

Хозяйственное мыло

Подходит для очень загрязненных кастрюль. Возьмите большую кастрюлю с водой и положите в нее грязную. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Натрите хозяйственное мыло на терке и подготовьте 1 стакан силикатного клея и ⅓ упаковки соды. Все это добавьте в кипящую воду. Время кипячения – до часа, в зависимости от загрязнений. Выключите кастрюлю, дождитесь остывания, вымойте под водой.

Соль

Хорошо очищает котлы, чугунные кастрюли и эмалированную посуду.

Очистка внешняя:

Насыпьте ⅓ пачки соли на дно кастрюли и хорошо потрите бумажным полотенцем, смоченным в жидкости для мытья посуды. Ополосните кастрюлю под водой.

Очистка внутри:

Раствор соли (на 1л. воды 5-6 ст.л соли) прокипятите в течение 30-40 минут.

Уксус

Помните, что уксус не подходит для эмалированных кастрюль.

Итак, для очищения возьмите 9% уксус, хорошо смочите им тряпку, обмотайте кастрюлю и подождите 2-3 часа. Затем вымойте кастрюлю. Лучше работать в маске, если вы аллергик.

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Лимонная кислота

Помните, лимонная кислота не подходит для эмалированных изделий.

Вскипятите воду в кастрюле и добавьте в нее 2 ст. л лимонной кислоты;

Кипятите раствор 15-20 минут. Затем вымойте кастрюлю под водой.

Напомним, мы уже писали о том, как жарить, чтобы потом не пришлось мыть поверхности.

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