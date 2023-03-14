Больше весны: Подробный прогноз погоды в Киеве на 15 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 15 марта. Согласно данным, предоставленным сайтом weather.com, минимальная температура +3, а максимальная +12 при ощущении +5.

Скорость ветра составляет 6,6 м/с, NW, а уровень влажности – 59%. Погодные условия на этот день включают частично пасмурное небо и густую облачность, которая уменьшит видимость.

Также есть вероятность ливней во второй половине дня, поэтому лучше подготовиться соответствующим образом. Скорость ветра останется стабильной в течение всего дня, что может сделать занятия на открытом воздухе неприятными, если не одеться соответствующим образом.

Время восхода солнца – 6:12 утра, а заката – 18:01 вечера, поэтому обязательно воспользуйтесь преимуществами светлого времени суток. Если возможно, планируйте мероприятия на открытом воздухе в начале дня, когда температура выше.

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