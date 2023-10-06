Чем можно заменить обычную муку на кухне: кулинарные лайфхаки

UAportal предлагает ознакомиться с преимуществами цельнозерновой, безглютеновой муки, а также муки из семян над обычными, чтобы блюда были более полезными и вкусными.

В частности:

Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука является питательной альтернативой обычной пшеничной муке. Оно содержит все возможные виды зерна, включая отруби. Также оно богато минералами и витаминами, которые обеспечивают организм важными микроэлементами.

Читайте также: Если нет разрыхлителя теста: хозяйке дали 4 совета. как сделать выпечку рыхлой

Безглютеновая мука

Для людей с чувствительностью к глютену или целиакии, безглютеновая мука являются прекрасной альтернативой пшеничной муке. Эти муки обычно производятся из комбинации таких видов муки, как рисовой, тапиоки и картофельного крахмала.

Мука из орехов и семян

Ореховая и семенная мука, как миндальная, кокосовая и льняная, придает выпечке уникальный вкус и текстуру, а также снижают уровень холестерина. Эти альтернативные виды муки не содержат глютена и могут добавить выпечке насыщенного орехового вкуса.

Напомним, мы дали советы по замене вредного сахара более здоровыми альтернативами. Включив эти варианты в свой рацион, можно наслаждаться сладким, одновременно делая шаги к здоровому образу жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!