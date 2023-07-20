Что делать в кризисной или чрезвычайной ситуации: пять полезных советов, которые могут спасти жизнь

Независимо от того, оказались ли вы в условиях стихийного бедствия, неотложной медицинской помощи или любой другой сложной ситуации, нужно иметь план, а также багаж знаний, чтобы действовать правильно. UAportal подготовил советы, которые помогут вам лучше контролировать ситуацию.

Сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию

Паника или импульсивные действия могут помешать вашей способности принимать оптимальные решения. Сохраняя спокойствие, вы сможете ясно мыслить и принимать соответствующие меры.

Прежде всего позаботьтесь о своей безопасности

Ваша безопасность всегда должна быть в приоритете. Если вам что-то угрожает, поищите безопасное место или отойдите подальше от эпицентра событий. В случае необходимости следите за установленными маршрутами эвакуации или ищите укрытия. Помните, что сначала вы должны позаботиться о собственной жизни и здоровье, а уже потом о тех, кто в этом нуждается.

Следуйте установленным процедурам на случай чрезвычайных ситуаций

Во многих организациях и учреждениях существуют четко определенные процедуры на случай чрезвычайных ситуаций. Ознакомьтесь с этими протоколами заранее, независимо от того, на вашем рабочем месте, в школе или в общине. Изучите маршруты эвакуации, контактные номера для экстренных случаев и любые конкретные инструкции. Соблюдение установленных процедур обеспечит скоординированные и эффективные действия.

Ищите информацию из надежных источников

Во время чрезвычайной ситуации дезинформация может распространяться значительно быстрее, вызывая путаницу и панику. Полагайтесь на надежные источники информации, такие как местные органы власти, службы по чрезвычайным ситуациям или авторитетные средства массовой информации. Будьте в курсе последних событий и следуйте официальным инструкциям и рекомендациям.

Помогайте другим и обращайтесь за профессиональной помощью

Если это безопасно, помогайте тем, кто в этом нуждается. Например, пожилым людям, детям или лицам с инвалидностью. Кроме этого, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Службы экстренной помощи и квалифицированные специалисты имеют все необходимое, чтобы справиться с кризисными ситуациями и оказать необходимую поддержку.

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