Что приводят к более быстрому старению кожи: три плохие привычки

Эти привычки старят кожу больше, чем курение

UAportal подготовил материал, раскрывающий то, какие привычки старят кожу еще сильнее, чем курение. Узнайте практические советы и рекомендации, которые помогут преодолеть последствия этих привычек и сохранить здоровье и молодость кожи.

Отсутствие защиты от солнца

Воздействие солнца способствует преждевременному старению, в частности появлению морщин, пигментных пятен и дряблости кожи. Чтобы защитить кожу, наносите солнцезащитный крем с высоким SPF каждый день, даже в пасмурные дни.

Надевайте защитную одежду, например, шляпы и одежду с длинными рукавами, и ищите тени в часы пиковой солнечной активности. Кроме того, избегайте соляриев и солнечных ламп, поскольку они также могут нанести значительный урон вашей коже.

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Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь обезвоживает организм, в том числе и кожу, что приводит к ее сухости и тусклости. Он также может расширять кровеносные сосуды, вызывая красноту и повреждение капилляров. Чтобы минимизировать влияние алкоголя на кожу, ограничьте его употребление и пейте много воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Недосыпание

Недостаточный сон увеличивает выработку кортизола – гормона стресса, разрушающего коллаген и эластин, что приводит к появлению морщин и обвисанию кожи. Старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь, чтобы ваша кожа могла восстанавливаться и регенерироваться. Установите определенный режим отхода ко сну, а также откажитесь от употребления кофеина и использования электронных устройств перед сном, чтобы улучшить его качество.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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