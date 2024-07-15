Эти повербанки никогда не подведут: топ-3 более надежных

Отключения электричества становятся в Украине все чаще. В таких условиях повербанк становится незаменимым другом для ваших гаджетов.

Сегодня мы расскажем о 3 лучших повербанках разных ценовых категорий, которые сочетают в себе высокое качество, надежность и выгодную цену. Рейтинг надежных гаджетов составил "NV Техно".

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1. Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАч 22,5 Вт (899 грн)

Mi Power Bank. Источник: Xiaomi Mi Power Bank. Источник: Xiaomi

Этот недорогой повербанк поражает своими характеристиками. Он имеет емкость 20000 мАч, что позволяет несколько раз зарядить смартфон. Мощность зарядки 22,5 Вт, благодаря которой можно заряжать не только смартфоны и планшеты, но ноутбуки. Два порта USB-A и один USB-C для одновременной зарядки трех устройств. Режим маломощной зарядки для гаджетов.

Этот повербанк станет отличным выбором для ищущих доступный и качественный вариант для зарядки смартфонов, планшетов и других мелких устройств.

2. Baseus Elf 20000 мАч 65 Вт (1999 грн)

Baseus Elf. Источник: Baseus Baseus Elf. Источник: Baseus

Этот повербанк от Baseus предлагает компромисс между ценой и характеристиками:

Емкость 20000 мАч.

Мощность зарядки 65 Вт позволяет быстро заряжать ноутбуки.

Два USB-A, два USB-C (один со встроенным кабелем), поддержка быстрой зарядки для смартфонов и Power Delivery для ноутбуков.

Удобный дисплей.

Baseus Elf станет отличным выбором для ищущих универсальный повербанк для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов.

3. Promate PowerMine-130W 38000 мАч 100 Вт (4499 грн)

Promate PowerMine-130W. Источник: Promate Promate PowerMine-130W. Источник: Promate

Этот мощный повербанк от Promate подойдет для самых взыскательных пользователей:

Емкость 38000 мАч, что делает его одним из самых емких на рынке.

Совокупная мощность зарядки 130 Вт, из которых 100 Вт, можно получить по одному из портов USB-C.

Три порта: USB-A (22,5 Вт), USB-C (24 Вт) и USB-C (100 Вт с Power Delivery).

Быстрая зарядка самого повербанка за 2 часа.

Promate PowerMine-130W станет отличным выбором для тех, кто ищет максимально мощный и емкий повербанк для зарядки любых гаджетов, включая ноутбуки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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