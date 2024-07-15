Эти повербанки никогда не подведут: топ-3 более надежных
Отключения электричества становятся в Украине все чаще. В таких условиях повербанк становится незаменимым другом для ваших гаджетов.
Сегодня мы расскажем о 3 лучших повербанках разных ценовых категорий, которые сочетают в себе высокое качество, надежность и выгодную цену. Рейтинг надежных гаджетов составил "NV Техно".
Вас также заинтересует: Лучшая замена генератора для квартиры: что такое EcoFlow и какова его стоимость
1. Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАч 22,5 Вт (899 грн)
Этот недорогой повербанк поражает своими характеристиками. Он имеет емкость 20000 мАч, что позволяет несколько раз зарядить смартфон. Мощность зарядки 22,5 Вт, благодаря которой можно заряжать не только смартфоны и планшеты, но ноутбуки. Два порта USB-A и один USB-C для одновременной зарядки трех устройств. Режим маломощной зарядки для гаджетов.
Этот повербанк станет отличным выбором для ищущих доступный и качественный вариант для зарядки смартфонов, планшетов и других мелких устройств.
2. Baseus Elf 20000 мАч 65 Вт (1999 грн)
Этот повербанк от Baseus предлагает компромисс между ценой и характеристиками:
- Емкость 20000 мАч.
- Мощность зарядки 65 Вт позволяет быстро заряжать ноутбуки.
- Два USB-A, два USB-C (один со встроенным кабелем), поддержка быстрой зарядки для смартфонов и Power Delivery для ноутбуков.
- Удобный дисплей.
Baseus Elf станет отличным выбором для ищущих универсальный повербанк для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов.
3. Promate PowerMine-130W 38000 мАч 100 Вт (4499 грн)
Этот мощный повербанк от Promate подойдет для самых взыскательных пользователей:
- Емкость 38000 мАч, что делает его одним из самых емких на рынке.
- Совокупная мощность зарядки 130 Вт, из которых 100 Вт, можно получить по одному из портов USB-C.
- Три порта: USB-A (22,5 Вт), USB-C (24 Вт) и USB-C (100 Вт с Power Delivery).
- Быстрая зарядка самого повербанка за 2 часа.
Promate PowerMine-130W станет отличным выбором для тех, кто ищет максимально мощный и емкий повербанк для зарядки любых гаджетов, включая ноутбуки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!