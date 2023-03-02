Холодный ветер принесет снег: подробный прогноз погоды в Киеве на 3 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 3 марта по данным сайта weather.com. В этот день температура воздуха будет колебаться от -1C до +4C с ощущением -3C.

Причиной такой разницы будет северо-западный ветер, дующий со скоростью 5,7 м/с. Также ожидается уровень влажности 62%.

В течение дня следует ожидать густую облачность, которая может принести легкие снежные хлопья. Несмотря на умеренный температурный диапазон, важно одеваться соответствующим образом, учитывая более низкую температуру и холодный ветер.

Восход солнца ожидается в 7:30 утра, а закат – около 18:00 вечера.

В целом, 3 марта в Киеве будет умеренная температура, но будьте готовы к прохладному ветру и небольшому снегу в течение дня. Выходя на улицу, не забудьте одеться соответственно этим условиям!

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