Идеальные яйца к Пасхе: как сварить крашенки без трещин

Всем хозяйкам хочется накрыть идеальный стол к Пасхе. Но треснувшие крашанки могут испортить общую картину. UaPortal собрал три совета, которые помогут вам сварить яйца без трещин.

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Первый способ

Заранее достаньте яйца из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры. Это может занять несколько часов. Тогда яйца можно варить. Риск трещин будет минимальным.

Второй способ

Если времени для нагрева яиц до комнатной температуры нет, положите их в холодную воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Яйцо будет равномерно нагреваться и не треснет.

Третий способ

Сварив яйца, переведите их в воду комнатной температуры. Холодная вода может спровоцировать появление трещин из-за резкого перепада температуры.

Напомним, UaPortal писал о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

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