Интересные факты о Киану Ривзе: что о нем известно

UAportal подготовил малоизвестные факты о жизни Киану Ривза, способствующих формированию его уникальной личности. Известный своей добротой и искренней натурой, он проложил четкий путь в индустрии развлечений, очаровывая зрителей по всему миру.

Рано покинул школу

В возрасте 17 лет Киану Ривз принял решение оставить школу. Он открыто признал свою борьбу с дислексией, которая повлияла на его способности к чтению и часто приводила к неприятностям и отстранениям от занятий в школьные годы.

Бесстрашный каскадер

Известный своей преданностью к подлинности, Киану Ривз исполняет собственные трюки в фильмах. Эта практика началась во время его работы над такими фильмами, как "Скорость" и фильм "Матрица".

Участие во франшизе "Матрица" разожгло его пристрастие к боевым искусствам. Фактически, во время съемок фильма "Матрица: Воскрешение" он бесстрашно прыгал со здания примерно в 19 или 20 раз, чтобы обеспечить идеальное исполнение трюка.

Многоязычность

Киану Ривз свободно владеет несколькими языками. Ему комфортно общаться как на английском, так и на французском.

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Его знания французского языка развились в школьные годы, поскольку Канада признает английский и французский официальными языками.

Пристрастие к мотоциклам

Актер, известный своей ролью в ленте "Джон Вик", питает глубокую любовь к мотоциклам. Интересно, что он научился ездить в конце 80-х, когда женщина в Мюнхене научила его искусству управления этим видом транспорта.

Сейчас он является соучредителем ARCH Motorcycle и сам с гордостью владеет несколькими мотоциклами.

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