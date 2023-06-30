Как быстро и легко избавиться от шерсти домашних любимцев: пять эффективных советов

Рекомендации по удалению кошачьей и собачьей шерсти с дивана

Кошачья или собачья шерсть на диване является самой распространенной проблемой для владельцев домашних животных. Она постепенно накапливается, прилипая к обивке, подушкам. Более того, она летает даже в воздухе. Если у вас есть пушистый компаньон, от всей шерсти избавиться невозможно. Однако UAportal подготовил эффективные методы временного решения этой проблемы.

Пылесос

Проще и эффективнее удалить шерсть домашних животных с дивана с помощью ручного пылесоса. Кроме того, можно прикрепить специальную насадку к обычному пылесосу, чтобы не повредить ткани. Стандартные щетки могут быть слишком грубыми для тонких материалов дивана.

Специальные щетки

В зоомагазинах продаются специальные щетки для уборки шерсти животных из обивки. Следуйте инструкциям, прилагаемым к этим щеткам, ведь они обычно эффективны только при условии ее соблюдения.

Валики для ворса и резиновые перчатки

Валики с ворсом представляют собой универсальный инструмент для устранения шерсти с разных поверхностей: дивана, одеяла, постельные принадлежности и одежду. Вы также можете приобрести специальные резиновые перчатки.

Влажная губка

Едва влажной губкой протрите диван и подушки в одном направлении. Этот метод помогает приподнять шерсть и избавиться от нее с поверхности.

Очищающий раствор

Чтобы приготовить очистительный раствор, добавьте небольшое количество смягчающего средства в бутылку с распылителем, наполненную чистой водой. Нанесите раствор на мебель и протрите ткань небольшим полотенцем или сухой губкой. Этот метод не только удаляет шерсть, но и очищает диван, обеспечивая двойную пользу.

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