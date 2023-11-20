Как быстро снять стресс: 5 лучших упражнений

В этой статье мы рассмотрим лучшие упражнения, эффективно снимающие стресс. UAportal обнаружил самые эффективные из них. После ознакомления с ними, вы сможете чувствовать себя спокойно и расслабленно.

Глубокое дыхание

Упражнения на глубочайшее дыхание расслабляют, понижают кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Упражняйте глубокое дыхание, вдыхая через нос на счет "четыре", задерживайте дыхание, а затем медленно выдыхайте через рот.

Йога

Йога сочетает в себе физические движения, контроль дыхания и внимательность. Она снимает напряжение и способствует расслаблению.

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Медитация

Медитация фокусируется на дыхании или определенной мантре. Регулярная практика улучшает самосознание и уменьшает стресс.

Ходьба

Ходьба высвобождает эндорфины, улучшает кровообращение и успокаивает разум. Прогуляйтесь быстрым шагом не менее 20 минут, чтобы очистить мысли и расслабиться.

Тайцзицюань

Тайцзицюань – это китайское внутреннее боевое искусство, сочетающее медленные движения, глубокое дыхание и медитацию. Регулярная практика уменьшает стресс и способствует всеобщему самочувствию.

Напомним, мы уже писали о простых техниках медитации для начинающих.

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