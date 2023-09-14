Как быстро убрать осенние листья из сада: 6 простых, но важных советов

Осень – это пора ярких цветов и опавших листьев. Однако уборка последствий ноября может быть непростой задачей. UaPortal собрал несколько полезных советов, которые сделают этот процесс более легким.

Оцените необходимость сгребания

Рассмотрите лиственный покров на газоне. Если покрыто менее 50% газона, можно отказаться от сгребания. Используйте лучше газонокосилку, чтобы измельчить листья и вернуть все питательные вещества в почву. Если листьев много, самое время взяться за грабли.

Выбирайте время для уборки

Вместо того чтобы спешить сгребать листья, как только они начнут падать, подождите, пока большинство обсыплется. Следовательно, вы сэкономите время и сможете выполнять задачи поэтапно, сосредотачиваясь сначала на одном участке.

Разогревайтесь и разминайтесь

Сгребание может быть физически тяжелым, поэтому важно подготовить свое тело. Перед началом работы растягивайте свои мускулы в течение 10 минут. Сосредоточьтесь на плечах, руках и шее, а также добавьте приседания и быструю ходьбу. Это поможет предотвратить боль после сгребания.

Не перенапрягайтесь

Избегайте перенапряжения, совершая небольшие, контролируемые движения во время сгребания. Регулярно делайте перерывы для отдыха и питья. Не забывайте менять позиции каждые несколько минут, чтобы отдохнуть руки.

Работайте с ветром

Если сгребаете в ветреный день, не сражайтесь с погодой, а используйте ее в свою пользу. Выровняйте направление сгребания с силой ветра, чтобы сделать задачу более эффективной. Сосредоточьтесь на более коротких сгребаниях и создавайте меньшие кучи, чтобы предотвратить разбрасывание листьев.

Избегайте мокрых листьев

Если листья мокрые из-за дождя или росы, лучше отложить сгребания, если это возможно. Влажные листья слипаются, что усложняет процесс его уборки. К тому же оно может забить оборудование, например садовый пылесос или измельчитель. Кроме этого, мокрые листья увеличивают вес мешков, если паковать их для утилизации.

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