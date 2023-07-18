Как часто и при какой температуре нужно стирать постель: полезные советы

UAportal подготовил полезную инструкцию о том, как эффективно стирать постельное белье с практическими советами и рекомендациями, которые помогут сэкономить время, деньги и усилия.

Частота стирки

Чтобы поддерживать чистоту и гигиеничность постельного белья, рекомендуется стирать его раз в неделю. Регулярная стирка помогает устранить грязь, пот и отмершие клетки кожи, которые накапливаются со временем.

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Соблюдая еженедельную процедуру стирки, вы сможете обеспечить комфортную и свежую среду для сна. Однако, если у вас есть особые проблемы, такие как аллергия или чрезмерное потоотделение, подумайте о том, чтобы стирать постельное белье почаще.

Рекомендации по температуре

Когда дело доходит до стирки постельного белья, температурный режим играет решающую роль. В общем, рекомендуется использовать тёплую воду (около 40 градусов). Теплая вода эффективно удаляет грязь и микробы, не повреждая ткань. Она также помогает растворить моющее средство и усилить его очищающую силу.

Однако, если вы имеете дело с пятнами или сильно загрязненными простынями, выбирайте горячую воду (около 60 градусов). Горячая вода обеспечивает более глубокую очистку и может эффективно удалить стойкие пятна. Прежде чем использовать этот температурный режим, убедитесь, что ткань вашего постельного белья выдерживает горячую воду.

Для деликатных тканей, таких как шелк или лен лучше использовать холодную воду. Холодная вода предотвращает усадку, выцветание цвета и повреждение деликатных волокон. Чтобы определить соответствующую температуру воды, всегда обращайтесь к инструкциям на этикетке по уходу за постельным бельем.

Правильная сушка и хранение

После стирки очень важно правильно высушить постельное белье. Используйте сушилку или развесьте их на открытом воздухе, чтобы обеспечить тщательную просушку перед хранением. Если вы используете сушилку, выберите щадящий или низкотемпературный режим, чтобы предотвратить усадку или повреждение ткани.

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