Как легко и быстро отчистить нагар из эмалированной посуды: пять способов

Чтобы сохранить эмалированную посуду чистой и без царапин, важно знать, как эффективно удалить из нее копоть и не повредить покрытие. UAportal подготовил подборку практических советов и необычных подходов, которые помогут эффективно справиться со стойкими пятнами копоти.

Пищевая сода и уксус

Чтобы очистить эмалированную посуду от нагара, нанесите большое количество соды на загрязненный участок. Затем залейте соду белым уксусом и оставьте на 10 минут.

Аккуратно сотрите остатки копоти с помощью губки или щетки для чистки. Наконец промойте посуду теплой водой и вытрите насухо полотенцем.

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Лимонный сок и соль

Выжмите свежий лимонный сок на загрязненные участки и посыпьте его солью. Оставьте смесь на несколько минут, а затем с помощью губки или тряпки осторожно потрите загрязнение. Чтобы удалить остатки средства, промойте посуду теплой водой.

Зубная паста

Сделайте смесь, смешав зубную пасту с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на пятна копоти и оставьте на 15 минут.

Используйте губку или мягкую ткань, чтобы осторожно оттереть круговыми движениями пятна. Промойте посуду теплой водой и тщательно высушите.

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